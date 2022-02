Hanno indignato l’intera città i simboli fallici disegnati sul volto della statua di Padre Pio in Piazza Gramsci. Ieri avevamo sentito l’assessore al decoro urbano Marilisa Taglialatela Scafati che aveva annunciato una serie di interventi dedicati. Ebbene il volto del Santo è stato completamente ripulito. L’assessore al ramo assicura che presto la ditta incaricata provvederà alla pulizia dell’intera statua, del basamento e di tutte e panchine che attorniano la statua. La struttura nasce come un Lugo di culto voluto fortemente dai cittadini per permetter loro di raccogliersi in preghiera. Non è la prima volta che quei muri e la statua vengono ripuliti, ma puntualmente scritte e disegni compaiono nuovamente.

L’amministrazione ha in programma, inoltre, una riqualificazione dell’intera piazza che come documentato più volte dalle nostre telecamere e dalle numerose segnalazioni di cittadini ed imprenditori della zona, versa in uno stato di incuria. Murales che non sono opere d’arte, scritte selvagge ovunque e giostrine per i bambini rotte verranno sistemate al più presto fanno sapere dal comune. Al momento è stato fatto un piccolo passo non solo per partire con un programma di decoro urbano, ma anche per ridare dignità ai cittadini e ai devoti disturbati da quel brutto simbolo in pieno volto.