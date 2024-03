Un’operazione a largo raggio nel Vesuviano è stata condotta dai Carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna, la scorsa notte, che hanno setacciato diverse località. Il bilancio è di svariate armi sequestrate potenzialmente utilizzate dalla criminalità organizzata e di un arresto.

Rioni popolari al setaccio nel Vesuviano: sequestrate le armi del clan

A Sant’Anastasia i militari dell’Arma hanno arrestato per detenzione di arma clandestina un 33enne incensurato del posto. Nella sua cantina, in una busta in plastica, era custodito un fucile semiautomatico, calibro 12, con canne mozzate e matricola abrasa perfettamente funzionante.

A Pomigliano

Nelle stesse ore gli investigatori di Castello nella 219 di Pomigliano d’Arco e con il supporto del nucleo cinofili hanno perquisito le aree comuni dei palazzoni popolari.

Durante le operazioni sono state trovate una pistola semi-automatica calibro 7.65 completa di caricatore e munizionamento una pistola a tamburo modificata. Gli uomini della Benemerita hanno provveduto a sequestrare le armi insieme a 26 munizioni di vario calibro.

A Somma Vesuviana

Ed ancora, a Somma Vesuviana, blitz nel parco di edilizia popolare “Fiordaliso”: in un’area comune è stata sequestrata una pistola beretta calibro 9×21 con matricola abrasa. Nel caricatore 9 proiettili. Le armi sequestrate saranno sottoposte ad accertamenti balistici per verificare il loro eventuale utilizzo in fatti di sangue o altri delitti.