Da oggi, giovedì 23 gennaio 2025, entrano in vigore i nuovi rincari per sigarette, tabacco trinciato e sigari. Ben 63 marche di sigarette subiranno un aumento di prezzo, mentre l’incremento interessa 37 marche di sigari e 14 di tabacco trinciato. La comunicazione ufficiale è stata pubblicata dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli sul proprio sito.

Rincari 2025, aumenta il prezzo di 63 marche di sigarette: l’elenco

Gli incrementi non raggiungono i livelli proposti in passato, come l’ipotesi di un aumento di cinque euro a pacchetto per finanziare la sanità, poi scartata in sede di legge di bilancio. Tuttavia, si registrano rincari di alcune decine di centesimi per pacchetto, giustificati dalle richieste avanzate da fabbricanti e importatori per coprire i costi crescenti.

Tra le marche colpite dall’aumento troviamo nomi noti come Marlboro, Chesterfield e Philip Morris. Ad esempio:

Marlboro Gold Ks raggiunge un prezzo di 6,50 euro a pacchetto;

raggiunge un prezzo di 6,50 euro a pacchetto; Il tabacco trinciato Marlboro arriva a 17,50 euro per 70 grammi.

arriva a 17,50 euro per 70 grammi. Chesterfield Blue Ks : pacchetto da 20 sigarette a 5,00 euro.

: pacchetto da 20 sigarette a 5,00 euro. Philip Morris Blue Ks: pacchetto da 20 sigarette a 5,30 euro.

Dove trovare i dettagli

La lista completa dei nuovi prezzi per marchio è disponibile sul sito dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, offrendo una panoramica precisa degli incrementi. Questo nuovo rialzo rappresenta un ulteriore costo per i fumatori, inserendosi in un contesto di aumenti progressivi che hanno caratterizzato il mercato del tabacco negli ultimi anni.

L’ELENCO COMPLETO – LINK