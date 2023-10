Ritorno alla vittoria in campionato per il Giugliano che batte in rimonta il Taranto 2-1

Dopo il passaggio del turno in coppa il Giugliano ritrova la vittoria anche in campionato in rimonta contro il Taranto decidono le reti di De Sena e Bernardotto dopo il vantaggio Tarantino con Cianci.

Ancora un successo per Mr.Bertotto che riporta i Gialloblu alla vittoria in campionato dopo 4 turni. Squadra apparsa subito molto viva e a suo agio sotto gli automatismi del 4-3-3 con il tridente Oviszach e De Sena alle spalle di Sorrentino.

Gara in equilibrio nella prima frazione, non si registrano grandi opportunità in zona offensiva, fino al 42esimo quando in un contatto tra Caldore e Fabbro in area l’arbitro sancisce il calcio di rigore, dagli 11 metri si presenta Cianci che si fa parare il rigore dal portiere Baldi ma è lesto nel respingere in rete la ribattuta per portare in vantaggio i pugliesi. Taranto che parte molto forte anche nella seconda ripresa alla ricerca del raddoppio.

Al 52’ il Giugliano raggiunge il pareggio con De sena scaltro nel depositare in rete la parata del portiere rossoblù sul colpo di testa di Sorrentino.

Al 56′ Taranto nuovamente vicino al vantaggio su punizione con la sola traversa a negare la doppietta a Cianci e un Taranto apparso molto vivace anche nella seconda frazione con i ragazzi di Mr.Capuano che tengono costantemente in apprensione la fase difensiva giuglianese.

82′ Quando il pareggio sembrava stesse prendendo forma a 8 minuti dal termine Bernandotto con una grande girata batte l’incolpevole Vannucchi per il vantaggio gialloblù

Gara dalle mille emozioni fino agli ultimi minuti con il Giugliano vicino al 3-1 con Nocciolini e Taranto vicinissimo al pareggio con Romano che prende una traversa che fa tremare il De cristofaro.

Non succede più nulla e fischio finale che sancisce la vittoria per il Giugliano che sale a 8 punti

Il tabellino

Giugliano (4-3-3): Baldi; Rondinella (29’ Di Dio), Berman, Caldore, Yabre; Ciuferri (64’ Eyango), Vogiatzis, Gladestony (72’ De Rosa); Oviszach, Sorrentino (64’ Beramrdotto), De Sena (72’ Nocciolini). A disp.: Russo, Manrrique, Grasso, Scognamiglio, Menna, Stabile, Aruta, De Francesco. All.: Bertotto

Taranto (3-4-1-2): Vannucchi; Heinz, Antonini, Enrici; Kondaj, Zonta (46’ Romano), Calvano, Panico (46’ Ferrara); Bifulco (63’ Kanoute); Fabbro (63’ Orlando), Cianci (81’ Samele). A disp.: Loliva, Di Serio, Riggio, De Santis, Hysaj, Mastromonaco, Papaserio, Fiorani, Capone. All.: Capuano

Arbitro: Madonia di Palermo

Marcatori: 46’ Cianci (T), 52’ De Sena (G), 81’ Bernardotto (G)

Ammoniti: Zonta (T), Cianci (T), Samele (T); Gladestony (G), Berman (G), Bernardotto (G