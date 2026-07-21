Aversa, oltre 1,3 milioni per riqualificazione energetica della Maddalena. Villano: “Primo passo per restituire centralità a patrimonio strategico”

Aversa. L’ASL di Caserta, attraverso la Regione Campania, ha ottenuto un finanziamento statale di oltre 1 milione e 366mila euro destinato alla riqualificazione energetica dell’edificio centrale del complesso dell’ex Ospedale Psichiatrico “La Maddalena” di Aversa.

«Parliamo di una cifra certamente non sufficiente rispetto alle dimensioni di un complesso enorme, costituito da numerosi padiglioni e da un patrimonio che necessita di un intervento complessivo di recupero e rifunzionalizzazione. Ma è un primo passo concreto e, soprattutto, un segnale importante nella direzione che stiamo indicando da tempo», dichiara il consigliere regionale del Partito Democratico Marco Villano.

«La Maddalena non può più essere considerata semplicemente un grande spazio pubblico da recuperare. Deve diventare uno dei luoghi strategici sui quali costruire il futuro sanitario e sociale dell’Agro Aversano e dell’intera provincia di Caserta. È anche per questo che abbiamo lavorato con determinazione al progetto del Polo Oncologico Pubblico, individuando proprio nella Maddalena la sede di una struttura di riferimento per la Terra dei Fuochi, la provincia di Caserta e l’area Napoli Nord. Un progetto che punta a integrare prevenzione, diagnosi avanzata, ricerca e cura, recuperando allo stesso tempo una parte fondamentale del nostro patrimonio pubblico. Questo finanziamento rappresenta dunque un ottimo inizio, ma deve inserirsi in una strategia molto più ambiziosa. Dobbiamo continuare a intercettare risorse e investimenti per recuperare progressivamente l’intero complesso e restituirlo alla comunità con nuove funzioni sanitarie e sociali. La sfida è chiara: trasformare un luogo che racconta una parte importante della storia di Aversa in uno dei motori del suo futuro. Su questo continueremo a lavorare, un passo concreto alla volta».