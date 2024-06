Riapre domani, 29 giugno, il lido comunale di Bagnoli (già fruibile l’anno scorso). La struttura sarà gratuitamente disponibile per la cittadinanza ogni giorno dalle 9 alle 18. Uno spazio di cui Napoli si riappropria dopo anni.

Riapre il lido comunale di Bagnoli: è gratuito ed è aperto ogni giorno

I bagnanti potranno usare sedie e ombrelloni messi a disposizione dall’amministrazione comunale, oltre alle sdraio e alle sedie donate dal regista partenopeo Paolo Sorrentino. Sono altresì utilizzabili le attrezzature sportive di beach volley, beach rugby e bocce, messe a disposizione già lo scorso anno dall’Associazione Giffas. Infine, oltre alle pergole per creare zone d’ombra, da quest’anno il lido è dotato di nebulizzatori d’acqua, docce e servizi igienici.

“Dopo alcuni anni si riapre questo lido, posto a metà strada fra il Lido Fortuna e l’Arenile ed è quindi una notizia molto importante perché viene restituita alla pubblica fruizione un litorale bellissimo, circa 7500 metri quadri di spiaggia pubblica che si aprono ai cittadini. Si tratta di un luogo che è stato per lungo tempo abbandonato. È stato un grande impegno, ma il risultato è di grande effetto perché si tratta di una bellissima location e stiamo anche studiando come valorizzarla per eventi pomeridiani realizzati dal Comune”, ha dichiarato l’assessore al Mare Edoardo Cosenza.