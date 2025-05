Ha riaperto in occasione della festa dell’Europa la villa comunale di Corso Italia a Villaricca. Questa mattina gli alunni di varie scuole della città si sono ritrovati nel parco pubblico per discutere di Europa nonché usufruire dell’area verde che per mesi è stata chiusa per lavori di restyling.

A spiegare ai più giovani l’importanza dell’Europa e la necessità di essere sempre più indipendente l’europarlamentare Raffaele Topo.