Riapertura dell’Appia, interventi da completare ma boccata d’ossigeno per i commercianti

Ci sono ancora interventi da completare lungo la via Appia dopo la riapertura ufficiale avvenuta sabato scorso. Il manto stradale è da rifare, una piccola parte del cantiere, nei pressi del caseificio Terraciano, è ancora attivo. E sono in corso i lavori di rifacimento delle aiuole e dello spartitraffico all’incrocio di via Colonne. Però la lunga arteria di collegamento tra le province di Napoli e Caserta è finalmente percorribile e anche i commercianti, dopo anni di disagi, vedono la luce in fondo al tunnel.

Ascoltati da Teleclubitalia, i negozianti del posto hanno confermato che il numero dei clienti sta lentamente riprendendo a crescere così come gli introiti. Una boccata d’ossigeno soprattutto in vista del Natale, periodo cruciale per il commercio locale. Nelle prossime settimane sono previsti nuovi tavoli tecnici tra l’Eav, l’ente regionale responsabile dei lavori, e le amministrazioni interessate per completare l’allaccio dei singoli sistemi fognari cittadini alla nuova condotta. Resta aperto il problema degli sversamenti illeciti di rifiuti nei pressi dello svincolo dell’Asse Mediano. Mucchi di immondizia che vanno rimossi con un intervento coordinato da parte dei comuni coinvolti.