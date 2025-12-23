Regione Campania, al via le consultazioni per la nuova giunta: manca l’accordo con i “deluchiani”

È stata una lunga giornata di consultazioni a Palazzo Santa Lucia, dove il presidente della Regione Roberto Fico ha incontrato i partiti della maggioranza in vista della formazione della nuova Giunta regionale. L’obiettivo è chiaro: arrivare in Consiglio regionale già lunedì prossimo con la squadra di governo definita.

Il Partito Democratico: Casillo vicepresidente e due assessorati

Nel Partito Democratico è certa la vicepresidenza affidata a Mario Casillo e l’assegnazione di due assessorati: uno al sindaco di Portici Enzo Cuomo, l’altro a una donna espressione dell’area salernitana. Tra i nomi più accreditati circola quello di Roberta Santaniello, già dirigente della Regione Campania.

Bocche cucite nel Movimento 5 Stelle. Il coordinatore regionale Salvatore Micillo parla di un confronto ancora aperto sui temi programmatici e auspica la chiusura della Giunta entro la fine dell’anno.

Il nodo politico dei deluchiani e il nome di Bonavitacola

Resta aperto un nodo politico rilevante, legato all’indicazione dei cosiddetti deluchiani, che continuano a spingere sul nome di Fulvio Bonavitacola. Una proposta che il presidente Fico sta valutando con attenzione, ma che incontra forti resistenze, in particolare a Napoli, nell’area riconducibile al sindaco Manfredi.

Clima favorevole tra alleati e forze di centrosinistra

Il clima appare positivo tra socialisti, riformisti, Verdi e Noi di Centro, tutti pronti a sostenere la nuova fase di governo regionale. Per i socialisti circola il nome del segretario Maraio, mentre Casa riformista spinge per il non eletto Tommaso Pellegrino. I Verdi propongono invece Fiorella Zabatta.

La partita sulla Giunta si intreccia con quella delle cariche istituzionali in Consiglio regionale, dove il nome di Massimiliano Manfredi resta in pole position per la presidenza dell’assemblea.