Giovanni Zannini ufficializza il suo ingresso in Forza Italia. L’annuncio arriva dallo stesso presidente della Commissione Ambiente a Palazzo Santa Lucia dopo aver comunicato la sua decisione al governatore Vincenzo De Luca.

Regionali, Zannini lascia De Luca e ufficializza il suo ingresso in Forza Italia

“De Luca per me è e sarà sempre un imprescindibile riferimento umano, personale e politico – si legge in un post sui social dell’ex delucidano -. E il Presidente De Luca ha espresso gli stessi sentimenti nei miei e nei nostri confronti. La guida Deluchiana ha prodotto risultati non più ripetibili per i comuni casertani. Sono stati anni formidabili. Ma adesso si deve andare avanti, puntando a nuovi traguardi ancora più ambiziosi per noi e per le nostre comunità”.

Tuttavia, per Zannini non ci sarebbero punti in comune tra l’area moderata e la coalizione progressista, con il candidato presidente Roberto Fico. “I miei amici, in primis Anacleto Colombiano, Presidente Provincia Caserta e Sindaco San Marcellino⁩, i miei sostenitori (nella stragrande maggioranza Sindaci e amministratori) sono contrari a una coalizione a guida 5 Stelle, in cui l’area moderata è praticamente non rappresentata. La collocazione in Forza Italia registra, invece, il consenso e l’adesione di tantissimi amministratori pronti a fare con me il passaggio”, aggiunge il presidente della Commissione Ambiente che sottolinea il sostegno del “governo Nazionale oltre che da quello regionale”.