Stanno venendo fuori giorno dopo giorno nuovi candidati al consiglio regionale. Tra uscenti, vecchie conoscenze e volti nuovi, l’area a Nord di Napoli, in particolare Giugliano e dintorni avranno diversi aspiranti consiglieri regionali.

Elezioni regionali, tutti i candidati dell’area giuglianese

Tra gli uscenti c’è nella lista A testa alta il consigliere Giovanni Porcelli. Non si conosce ancora quale sarà il futuro politico di Pasquale Di Fenza che dopo l’espulsione da Azione per i video con i tiktoker, ora starebbe dialogando con il centrodestra.

Fratelli d’Italia perde invece l’uscente Cosimo Amente ma in lista ci saranno il coordinatore di Giugliano Emanuele Bifaro in coppia con la moglie del deputato Michele Schiano, Ira Fele. Da Melito ci provano la ex deputata Michela Rostan, ora approdata nella Lega e Giuseppe Chiantese in Noi moderati e Anna Puzone nel Movimento 5 stelle. Da Giugliano invece sempre per i pentastellati ci prova l’ex consigliere Stefano Palma e Antonio Yoseph Pennacchio, consigliere comunale di Villaricca, e con Fico nella lista di riferimento dell’ex presidente della camera ci sarà anche Giovanni Sabatino, ex presidente ente riserve Volturno licola. Con Cirielli invece ci saranno Andrea Pianese nella democrazia cristiana e Francesco Mallardo nella lista del candidato presidente.

A Qualiano il consigliere 5 stelle Massimiliano Porcelli, da Sant’Antimo ritorna la candidatura di Armando Cesaro dopo aver saltato l’ultima elezione ma stavolta non più con Forza Italia ma nella lista casa riformista, di ispirazione renziana. Casalnuovo vede in pole l’ex sindaco Massimo Pelliccia nella lista del partito azzurro.