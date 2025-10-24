Regionali, presentate le liste a sostegno di Roberto Fico

Roberto Fico è candidato alla presidenza della Regione Campania. I cittadini saranno chiamati alle urne il 23 e 24 novembre per eleggere il nuovo governo regionale. Tra venerdì e sabato verranno depositate ufficialmente tutte le liste dei candidati. La campagna elettorale entra ora nel vivo.

Per il movimento “A Testa Alta” la squadra che sostiene Fico è composta da 26 candidati:

Fortini Lucia, Calazza Emanuela, Cascone Ciro, Casillo Rossella, Chianese Giovanni, Cirillo Vincenzo, Crocetto Michele, D’Angelo Libera, De Luca Elisabetta, De Rosa Giuseppina, Del Prete Vincenzo, Fiengo Massimo, Fiorentino Andrea, Gioielli Germana, Iodice Ornella, Lettieri Vittoria, Luongo Antonio, Mazzacano Mariarosaria, Mocerino Carmine, Perchiazzi Emma, Porcelli Giovanni, Russo Lidia, Sacco Rosario, Urlo Maria, Vanacore Vittoria, Venanzoni Diego e Zonfrillo Giuseppe.

(IN AGGIORNAMENTO)