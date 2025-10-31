Il taglio di 34 milioni di euro al Pnrr destinati alla Campania accende lo scontro politico a poche settimane dal voto. La revisione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, riduce le risorse per progetti locali e infrastrutture, scatenando immediate reazioni.

Regionali in Campania: Cirielli: “Taglio fondi per errori di De Luca”. Per Fico arriva Elly Schlein

Il candidato del centrodestra Edmondo Cirielli non ha risparmiato attacchi alla giunta regionale guidata da Vincenzo De Luca, accusata di aver gestito “con superficialità e ritardi” i fondi europei. «La Regione è incapace perché ha dato informazioni errate alla Commissione Europea, non ha fatto proposte ed arriva il definanziamento delle risorse. Ma se ci fosse stata maggiore cooperazione con il governo non si sarebbe verificato: bastava parlarne con noi»

Sul fronte opposto, nel campo progressista, si consolida l’intesa tra Roberto Fico e lo stesso De Luca, dopo settimane di tensioni e frecciate. L’ex presidente della Camera, intervenuto alla presentazione della lista Casa Riformista, ha parlato di “unità e concretezza”: “Lavoreremo insieme – ha detto Fico – per realizzare i progetti già avviati, anche quelli nati con il contributo del Movimento 5 Stelle. È il momento di mettere da parte le divisioni e guardare al futuro della Campania”. Il gesto di riconciliazione arriva anche dopo l’incontro con Armando Cesaro, segnale di un allargamento del fronte progressista in vista della campagna elettorale.

Intanto, a rafforzare la mobilitazione del centrosinistra, oggi è attesa in Campania la segretaria del Pd Elly Schlein, che parteciperà a una serie di eventi tra Avellino, Fisciano e Portici.