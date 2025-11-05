Regionali Campania, domani tour di Conte con Fico in provincia e domenica Cirielli a Giugliano

Sono giornate ricche di appuntamenti elettorali per i candidati alle elezioni regionali in Campania. Ma al di là degli appuntamenti dei candidati alla presidenza ci sono gli aspiranti consiglieri che in queste settimane incontrano leader di partito ed elettori. Il timore astensionismo aleggia su questa competizione e questo fa sì che i candidati spingano soprattutto per far sì che il 23 e 24 novembre gli elettori si rechino alle urne.

Regionali Campania, domani tour di Giuseppe Conte in provincia e domenica Cirielli a Giugliano

Intanto Giuseppe Conte torna a Napoli per una due giorni con Fico. Domani sarà anche a Caivano dove in contemporanea c’è la campagna elettorale per le elezioni amministrative. Fico ieri è stato ad Afragola alla Masseria Ferraioli, bene confiscato alla camorra e il suo presidente è candidato nella civica di Fico.

Giovanni Porcelli domani inaugurerà il comitato elettorale a Mugnano in via Quasimodo. Cirielli invece ha annunciato che si impegnerà da subito per la bonifica definitiva della terra dei fuochi e lo smaltimento delle ecoballe. Domenica invece l’Udc terrà l’apertura di campagna elettorale a Giugliano dove c’è un candidato al consiglio che è Andrea Pianese ed è prevista anche la presenza di Edmondo Cirielli. Massimo Pelliccia, ex sindaco di Casalnuovo, ieri ospite a Campania Oggi ha invitato i cittadini a votare in maniera libera e consapevole.