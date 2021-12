Con l’arrivo di dicembre e la percezione dell’atmosfera natalizia, c’è chi inizia già a pensare al regalo di Natale perfetto. Tra amiche, ci si scambia sempre un pensiero come buon augurio. Le idee possono essere innumerevoli: si può spaziare da prodotti di bellezza a gioielli, dall’abbigliamento agli accessori, dai kit per la casa a dolci tipici delle festività. Talvolta, si rischia di cadere nella banalità e magari regalare qualcosa di inutile o già visto.

Considerando il budget a disposizione e le preferenze di coloro che riceveranno il dono, ecco alcune opzioni da poter considerare per sorprendere e non fare una brutta figura.

Regali Natale: cosa regalare alla migliore amica?

Il regalo di Natale perfetto per la migliore amica deve essere unico, dedicato esclusivamente a lei. Non conta quanto il prezzo: l’importante è che sia un pensiero fatto col cuore. Alcune idee possono essere prodotti per il corpo o make up, un accessorio da abbinare ai capi d’abbigliamento invernali, come una sciarpa, un cappello o dei guanti, magari del suo colore preferito.

Un’altra idea carina può essere optare per i gioielli: magari scegliere un simbolo che possa essere di grande importanza per entrambe.

Per quelle che non badano a spese e amano i viaggi, il regalo perfetto è sicuramente un biglietto aereo per una destinazione da scoprire e perlustrare insieme. Magari una capitale europea, una città italiana o un weekend per la prossima estate al mare!

Regali Natale per amiche alla moda e amanti delle feste

Per le amiche alla moda, sempre alla ricerca dell’ultima tendenza, l’opzione migliore sono le limited edition: oggetti preziosi, che solo in pochissimi possono avere.

Per un’amica festaiola, invece, moda e tendenze passano in secondo piano: bisogna prediligere regali natalizi brillanti, divertenti e appariscenti. Un esempio può essere un kit struccante che si prenda cura della sua pelle dopo una lunga serata di vita mondana.

Regali Natale per amiche sportive e viaggiatrici

Per le amanti dei viaggi, gli ultimi tempi sono stati piuttosto duri: tra restrizioni e chiusure, molte non hanno potuto continuare ad esplorare. I migliori regali possono essere uno zaino da riempire per le prossime avventure, per quelle che amano i viaggi “on the road”, o anche un cuscino da viaggio per stare più comode durante gli spostamenti. Da considerare anche un kit idratante da adoperare durante le lunghe trasferte, contenente crema viso, trattamento mani, crema corpo, crema piedi e balsamo labbra: un modo per evitare che la pelle possa disidratarsi.

Per le sportive, il regalo risulta più semplice: da un completo per l’allenamento a un regalo tecnologico o, ancora, un corso yoga da condividere per passare del tempo insieme.

Regali Natale economici

Se il budget a disposizione non è elevato, si può ricorrere a idee semplici. Piccole decorazioni da appendere all’albero, prodotti beauty utili o anche medagliette personalizzabili con le iniziali delle vostre amiche. Ancora oggetti di bigiotteria, come orecchini, collane, bracciali e anelli, o un maglioncino di colore rosso da indossare durante le festività!

Idee fai da te

Per chi preferisce confezionare e creare da sé il regalo perfetto, tante possono essere le idee in base anche alla propria creatività. Tra questi, i contenitori fai da te, come quelli, per esempio, per i trucchi o i prodotti della manicure: bastano semplicemente dei barattoli di vetro da riempire con i pennelli, gli smalti o altri accessori, e stoffa o carta colorata per le decorazioni sul coperchio. Perfetti per le amiche amanti del make-up e della cura del corpo. Lo stesso procedimento può essere applicato per i barattoli contenenti tisane, l’occorrente per preparare una squisita cioccolata o dei dolcetti.

Un’altra idea è donare una cornice di legno con all’interno una foto che ricorda un bel momento trascorso insieme alla persona a cui la si dona!