Referendum, gazebo per il Sì a Giugliano: “Separare ruoli magistratura scelta civiltà giuridica”

Un gazebo informativo a sostegno del “Sì” al referendum è stato organizzato dalla camera penale di Napoli Nord a Giugliano, in piazza Gramsci. Durante l’iniziativa, numerosi avvocati hanno incontrato i cittadini per spiegare le ragioni della loro posizione, illustrando i contenuti del quesito referendario e le possibili ricadute sul sistema giudiziario. Secondo i promotori, votare “Sì” rappresenta un passo importante verso una riforma ritenuta necessaria per garantire maggiore equilibrio e tutela dei diritti.