Un’insegnante di scuola primaria sospesa dall’esercizio della professione con l’accusa di maltrattamenti sui piccoli alunni. È quanto emerso da un’indagine coordinata dalla Procura di Napoli Nord, che ha portato all’esecuzione di una misura cautelare interdittiva nei confronti di una docente 55enne in servizio in una scuola del territorio di Sant’Antimo.

Minacce e percosse ai bambini della primaria a Sant’Antimo: sospesa un’insegnante 55enne

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori del Commissariato di Frattamaggiore, le indagini sarebbero partite dalle denunce presentate da alcuni genitori. I bambini, frequentanti il primo anno della scuola primaria, avrebbero raccontato ai familiari episodi di paura e tensione vissuti durante le ore di lezione.

Gli accertamenti, supportati anche da attività tecniche di intercettazione ambientale all’interno dell’aula scolastica, avrebbero consentito di delineare un quadro ritenuto grave dagli inquirenti. Alla docente vengono contestati comportamenti vessatori e violenti nei confronti degli alunni, tra cui aggressioni verbali e fisiche, offese, minacce e percosse. Il provvedimento, disposto dal Gip del Tribunale di Napoli Nord nella fase delle indagini preliminari, prevede la sospensione dell’insegnamento presso scuole di ogni ordine e grado. La Procura precisa che la destinataria della misura è da considerarsi presunta innocente fino a eventuale sentenza definitiva.