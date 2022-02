Per molti percettori del Reddito di Cittadinanza la ricarica di febbraio 2022 raddoppia. Il motivo è molto semplice: per tutti coloro che rientrano anche nei requisiti per ottenere l’Assegno Unico, riceveranno anche quel pagamento.

Quando caricano il Reddito di Cittadinanza a febbraio?

Come ormai è noto il Rdc viene pagato in due date differenti. L’Inps ha designato come data dei pagamenti il 15 e il 27 di ogni mese. Tuttavia, in alcuni casi, l’accredito potrebbe avvenire prima o dopo rispetto a queste due date.

La prima delle due date è dedicata a tutti coloro che ricevono per la prima volta il sussidio statale o per tutti quelli che hanno effettuato il rinnovo.

La seconda data, ovvero il 27 di ogni mese, riceveranno il pagamento a chi già percepisce il Reddito di Cittadinanza.

Il mese di febbraio la ricarica avverrà in anticipo, ovvero il giorno 25 perchè il 27 febbraio cade di domenica per questo motivo il pagamento della misura è stato anticipato.

Questo mese, dunque, oltre al pagamento del Reddito di Cittadinanza, si riceverà anche il pagamento del sussidio legato alle famiglie con figli a carico.

Rdc e Isee, cosa cambia a febbraio

Ci sono ulteriori novità a febbraio. Se da un lato c’è chi si vedrà una ricarica raddoppiato dall’altro c’è anche chi rischia di perderlo. Il motivo è legato all’Isee che devova essere presentato entro e non oltre il 31 gennaio.

Se questo non è avvenuto l’Inps avrà la facoltà di sospende l’erogazione dell’assegno e quindi perdere il sussidio. Dunque, tutti coloro che beneficiano del Rdc dovranno presentare un nuovo Isee relativo ai redditi e ai patrimoni del 2020, e dimostrare di rientrare nuovamente nei parametri per continuare ad ottenere il sussidio.

Reddito di cittadinanza, i requisiti

Per accedere al reddito di cittadinanza occorre essere cittadino italiano o europeo o lungo soggiornante e risiedere in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 in via continuativa. Avere l’Isee inferiore a 9.360 euro. Possedere un patrimonio immobiliare, diverso dalla prima casa di abitazione, non superiore a 30.000 euro.