Sono partite nella serata di ieri, martedì 13 settembre, le lavorazioni del Reddito di Cittadinanza per la ricarica del mese corrente.

Reddito di Cittadinanza, pagamenti settembre 2022

Dunque i pagamenti, come disposto da Poste Italiane, sono previsti a partire da domani, giovedì 15 settembre, dalle ore 14.

Riceveranno i soldi tutti i beneficiari che hanno fatto richiesta per la prima volta o chi era in attesa degli arretrati. Per tutti coloro, invece, che dovranno ricevere la ricarica ordinaria, il pagamento è previsto per il giorno 27 settembre.

Reddito di Cittadinanza, come controllare il saldo

È possibile controllare il saldo della Carta del Rdc inviando un sms al numero verde 800.666.888. Nel messaggio basta inserire i 16 numeri che sono riportati sulla parte frontale della carta. A quel punto il numero verde dirà se i soldi sono stati caricati e quanto è il saldo aggiornato alla giornata.

È chiaramente possibile poi tramite sportello Postamat, conoscere il saldo e prelevare la parte della somma in contanti che per i single è di massimo 100 euro al mese, mentre per i nuclei familiari di almeno quattro persone è di 220 euro mensili.

Quando arriverà il Bonus 200 euro su Rdc a settembre 2022

Il pagamento del bonus 200 euro su Rdc, per chi non ha ricevuto l’accredito a luglio e agosto, è atteso nel mese di settembre, anche se non c’è ancora certezza sulle date di accredito. L’integrazione, infatti, potrebbe arrivare dopo la ricarica del reddito di cittadinanza di metà mese (15 settembre 2022) o di fine mese (27 settembre 2022).