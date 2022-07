La ricarica di luglio è particolarmente attesa per i percettori del reddito di cittadinanza perché questo mese, oltre al tradizionale accredito, ci sarà anche il bonus 200 euro. L’indennità una tantum da 200 euro è in pagamento nel mese di luglio 2022 per i percettori del reddito di cittadinanza. L’erogazione di questa somma arriverà direttamente sulla carta Rdc, ovvero la card in possesso dei beneficiari sui cui ogni mese viene caricato il sussidio.

Reddito di cittadinanza e bonus 200 euro: pagamento

L’Inps con la circolare n. 73 del 2022 aveva spiegato che coloro che prendono il reddito di cittadinanza, a patto che nel nucleo familiare non ci siano componenti che beneficiano del bonus 200 euro per altro titolo, non devono presentare domanda per ricevere il contributo. Quindi l’accredito avverrà in automatico per i percettori, tranne per coloro che in famiglia hanno già componenti che percepiscono i 200 euro. Qualora il bonus risulti pagato più volte, l’Inps chiederà la restituzione degli importi indebitamente erogati.

Il sussidio di 200 euro è stato previsto dal governo nel decreto Aiuti. Si tratta di un una tantum prevista anche a seguito del caro bollette che ha colpito le famiglie italiane. Inizialmente i percettori del reddito di cittadinanza non erano inclusi, poi è stato stabilito che anche loro potranno percepirlo.

L’Inps chiarisce però che: “l’indennità non è corrisposta nei nuclei in cui è presente almeno un beneficiario delle indennità di cui all’articolo 31 e di cui ai commi da 1 a 16 del citato articolo 32”, ossia a coloro che rientrano in una delle seguenti categorie:

Lavoratori dipendenti

Lavoratori domestici

Lavoratori stagionali

Lavoratori dello spettacolo

Co.Co.Co.

Lavoratori autonomi privi di P.Iva

Incaricati alle vendite a domicilio

Pensionati

Disoccupati percettori di relativa indennità

Titolari di assegno sociale

Titolari di pensione d’invalidità, ciechi e sordi

Nuclei familiari percettori di reddito di cittadinanza

La data del pagamento sarà quella abituale, vale a dire fra il 24 e il 27 luglio, ma dato che il 24 è domenica è presumibile che gli accrediti inizieranno il 25 luglio, lunedì. Il pagamento dei 200 euro dovrebbe dunque arrivare entro il 31 luglio così da consentire anche di spenderlo per eventuali vacanze estive.

