Sono iniziati da qualche ora i pagamenti del Reddito di Cittadinanza del mese di dicembre 2022. Come era previsto, le ricariche sulle carte Rdc sono state anticipate di qualche giorno per permettere a tutti i beneficiari di effettuare gli acquisti in questi giorni di festa.

Reddito di Cittadinanza dicembre 2022: pagamenti in corso

Le ricariche sono partire intorno alle ore 14 e il flusso dei pagamenti continuerò per tutta la giornata di oggi e domani mercoledì 21 dicembre. Nei prossimi giorni dovrebbe anche arrivare il bonus 150 euro per tutti coloro che non l’hanno ricevuto nel mese di novembre oppure che ancora non l’hanno ricevuto dal proprio nucleo familiare da altri componenti.

Reddito di Cittadinanza, come controllare il saldo

Per la verifica del saldo si può comporre il numero verde 800 666 888 (gratuito sia per chi chiama sia da linea fissa che da cellulare), il servizio per il saldo carta Reddito di cittadinanza è utilizzabile cliccando sul tasto “1” e, successivamente, occorre indicare le 16 cifre indicate sulla Card.

Poi c’è lo sportello Postamat, dal quale è possibile prelevare una parte della somma in contanti (attenzione ai limiti dei prelievi: per i single il limite è di 100 euro al mese, per chi vive in famiglia (con almeno 4 persone) è di 220 euro al mese.