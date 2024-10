Napoli si conferma ancora una volta meta privilegiata per turisti e visitatori nel weekend. Dall’Osservatorio turistico urbano del Comune di Napoli giungono dati significativi: la città partenopea ha registrato un nuovo record di presenze, con ben 170 mila visitatori distribuiti su quattro notti.

Record a Napoli, 170mila presenze nel weekend: merito anche dell’opera di Gaetano Pesce

“Napoli continua a crescere, accogliendo un numero sempre maggiore di turisti e offrendo uno spettacolo nello spettacolo, complice un clima meraviglioso in questa ottobrata napoletana,” afferma Teresa Armato, Assessora al Turismo.

“La città è animata da un pubblico entusiasta che partecipa ai numerosi eventi di alta qualità, frutto della programmazione voluta dal sindaco Manfredi. Questi visitatori condividono poi le loro esperienze sui social, accrescendo il valore e l’attrattività della nostra città.”

Oltre al flusso costante di turisti che ha invaso le vie del centro storico, Napoli ha accolto numerosi partecipanti alle Giornate FAI, anche nei siti comunali. Grande successo anche per il “Vesuvio Motor Show” a Sant’Erasmo, con esibizioni di automobili e moto sportive, e per le passeggiate culturali organizzate nei parchi e negli ospedali storici con l’evento “Vespero Napoletano”. Non è mancato, inoltre, l’entusiasmo lungo il lungomare per la Maratona di Napoli, e tanti curiosi si sono messi in fila in piazza Municipio per scattare una foto all’opera di Gaetano Pesce.

In occasione delle Giornate FAI del 12 e 13 ottobre, Napoli ha segnato un altro record: l’Ipogeo della Chiesa di San Francesco di Paola in piazza del Plebiscito ha totalizzato 4.200 visite, diventando il secondo sito più visitato d’Italia. Ottimi risultati anche per Palazzo San Giacomo, sede del Comune, che ha attirato numerosi visitatori.