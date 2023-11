Ancora una tragedia dopo un intervento di riduzione dello stomaco. Un’altra giovane vittima. Si tratta di Fabrizio Menditti, 35enne di Recale (Caserta), morto nella giornata di ieri in una struttura sanitaria di Bari.

Recale, muore dopo intervento di riduzione allo stomaco: Fabrizio aveva 35 anni

Le circostanze del decesso non sono ancora chiare. Fabrizio si era sottoposto a un’operazione di bypass gastrico circa cinque mesi fa. Avrebbe avuto però complicazioni post-operatorie che si sono trascinate per mesi fino al decesso sopraggiunto nelle scorse ore.

Grande il dolore dei familiari, alcuni dei quali sono arrivati nelle ultime ore nel capoluogo pugliese. La notizia si sta rapidamente diffondendo nella città di Recale, lasciando sgomenti amici e parenti.

Lutto in città

“Da non credere, a distanza di pochi giorni, un altra brutta notizia arriva come un fulmine a ciel sereno sulla nostra comunità – scrive l’associazione Accollatori di Sant’Antimo di Recale -, dopo la scomparsa di Lorenzo Riccio, un altro nostro giovane compaesano è venuto a mancare, Fabrizio Menditti. Che Sant’Antimo dai la forza alle rispettive famiglie per superare questo dolore immenso“.

Otto giorni fa era toccato al 41enne Lorenzo Riccio, deceduto al Fatebenefratelli di Benevento, per complicazioni in seguito ad un by pass gastrico, proprio oggi i fratelli sono stati intervistati sulla Rai a La Vita in diretta. L’altra vittima campana era Francesco Estatico, 35enne di Avella.