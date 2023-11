Francesco Estatico, 35 anni di Avella e Lorenzo Riccio, 41 anni di Recale, sono morti a distanza di pochi giorni per lo stesso intervento: mini bypass gastrico. Entrambi si erano recati presso l’ospedale “Fatebenefratelli” di Benevento.

Campania, due morti in tre giorni nello stesso ospedale per interventi di bypass gastrico

La Procura ha deciso di avviare le indagini per chiarire quanto accaduto all’intero del presidio sanitario campano. I due medici legali chiamati a eseguire l’autopsia sui corpi dei due pazienti incontreranno oggi il sostituto procuratore Maria Gabriella Di Lauro, unico magistrato designato al coordinamento delle indagini, tenendo conto della circostanza che aveva già cominciato a seguire uno dei due casi. Una decisione, evidentemente, scaturita dal fatto che entrambi i decessi hanno elementi in comune.

Per eseguire gli esami autoptici sono stati incaricati i medici legali Umberto De Gennaro che effettuerà l’autopsia sul corpo di Francesco Estatico ed Emilio D’Oro che analizzerà la salma di Lorenzo Riccio.

I due esami saranno condotti nel fine settimana presso l’ospedale “Rummo”. Il magistrato inquirente dovrà decidere se formalizzare gli avvisi di garanzia per i medici responsabili degli interventi chirurgici.

Nel settore sanitario, si attende l’arrivo degli ispettori ministeriali al “Fatebenefratelli” per raccogliere elementi che possano chiarire la dinamica e la cronologia dei fatti, cercando spiegazioni sulle cause delle morti di Francesco e Lorenzo in pochi giorni. Gli ispettori dovranno iniziare a ricostruire gli eventi ascoltando i direttori dei reparti coinvolti e il personale sanitario.