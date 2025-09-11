È morto dopo circa quattro giorni di agonia. Fatale l’incidente domestico avvenuto a Recale, nel casertano. A perdere la vita un uomo di 64 anni, Francesco De Crescenzo, conosciuto come Gianfranco.

Recale, cade da una scaletta in casa: Francesco muore a 64 anni

Come anticipa Edizionecaserta, la tragedia è avvenuta nella sua abitazione di via Benedetto Croce, nei pressi della stazione, quando è caduto da una scaletta. Dopo la caduta, Francesco è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Caserta, dove era ricoverato per un trauma cranico.

Nonostante le cure, l’uomo è deceduto nelle ultime ore, probabilmente a causa delle complicazioni riportate durante la caduta. La notizia ha sconvolto profondamente familiari, amici e l’intera comunità locale. Francesco era conosciuto come una persona gentile, un padre e marito devoto e un lavoratore onesto. La comunità, appresa la triste notizia, si è stretta attorno alla famiglia, offrendo sostegno e conforto in questo momento doloroso. Lascia la moglie Luisa e i figli Alessandro, Davide e Daniele. I funerali si terranno domani alle ore 10 presso la Chiesa di Sant’Andrea Apostolo.