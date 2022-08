Una nuova tegola si abbatte sugli automobilisti. Dopo i carburanti, anche il costo dell’Rc auto è tornato a salire in Italia. Ma la Regione dove sottoscrivere la polizza provoca “mal di denti” è proprio la Campania.

Rc auto costa di più in Campania: la provincia più cara è quella di Napoli

A evidenziarlo è l’Osservatorio di Facile.it. Se si pensa allo scorso mese, in Campania per assicurare un veicolo a quattro ruote occorrevano, in media, 834,26 euro, che equivale all’8,3% in più rispetto a inizio a anno, nonché il 79,9% in più della media italiana.

Il rialzo è dovuto non solo al fatto che molte delle scontistiche messe in atto dalle compagnie durante la pandemia si stanno esaurendo, ma anche che i costi dei sinistri stanno crescendo a causa dell’inflazione.

Confrontando la tariffa media Rc auto di luglio 2022 con quella di gennaio, emerge come sia stato registrato un andamento differenziato a seconda delle aree: la provincia più costosa della Regione è quella di Napoli (+8,6%, 887,97 euro), seguita da quella di Salerno (+5,8%, 646,77 euro), e quella di Caserta (+5,7%, 817,38 euro). Chiudono la classifica Benevento (+1,0%, 515,41 euro) ed Avellino, unica provincia in leggera controtendenza e che conserva valori in linea a quelli rilevati a inizio anno (-1,7%, 645,93 euro).