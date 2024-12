Raspadori regala i 3 punti al Napoli per chiudere il 2024 con una vittoria, Venezia battuto 1-0

Il Napoli batte nel finale il Venezia e aggancia l’Atalanta in testa. In avvio Rrahmani sfiora subito il gol, dall’altra parte grande occasione per Yeboah. Passata la mezz’ora arriva il calcio di rigore, ma Stankovic ipnotizza Lukaku dagli 11 metri. Nella ripresa è il palo a negare la rete al belga, poi entra Raspadori e fa 1-0 regalando tre punti alla squadra di Conte che sale a 41 punti.

Napoli-Venezia 1-0

Conte smuove la carte sul tavolo optando per la prima volta sul tridente con Neres e Kvaratskhelia insieme dal primo minuto, al posto di Politano non al top per uno stato influenzale. Confermata la solita formazione titolare con Juan Jesus confermato al posto dell’infortunato Buongiorno.

Primo tempo

Napoli che nella prima fase della gara cerca di imporre subito il proprio ritmo alla gara, subito a un passo dal vantaggio con Rrahmani e poi quasi costantemente nella metà campo avversaria, mentre il Venezia si è affidato ai potenziali contropiedi rendendosi pericoloso in particolare con Yeboah. Al 37′ la grande chance per gli azzurri di sbloccarla su rigore, ma Stankovic ha neutralizzato il tiro di Lukaku dagli 11 metri lasciando il punteggio sullo 0-0. Primo tempo che ha visto il Napoli protagonista alla ricerca del vantaggio, ma al Maradona si va al riposo sullo 0-0

Secondo tempo

Nella ripresa lo scenario della gara sembra non cambiare, prima occasione al 54′ il destro di Kvaratskhelia colpisce McTominay, sulla ribattuta calcia Olivera in precario equilibrio col mancino e spedisce fuori. La gara sembra prendere una piega storta per gli azzurri, con i lagunari di Di Francesco non disposti a vendere la pelle se non a caro prezzo. Anche sfortunato il Napoli al 64′ il destro di Kvaratskhelia colpisce McTominay, sulla ribattuta calcia Olivera in precario equilibrio col mancino e spedisce fuori. A 20′ dalla fine Conte si gioca la carta Raspadori al posto di Anguissa, mossa che da immediatamente i suoi frutti e al 79′ Si sblocca il punteggio al Maradona: Candela non riesce a spazzare sul cross di Neres, la palla scivola alle spalle per Raspadori che calcia subito col mancino e batte il portiere per l’1-0 per la gioia del popolo azzurro e rincorsa sotto la curva del numero 81 che risponde alle tante voci su un futuro lontano da Napoli. Nel finale il Venezia prova il tutto per tutto con il Napoli focalizzato nel difendere il vantaggio e la vetta della classifica che arriva dopo 5′ di recupero che sanciscono il terzo successo di fila per gli uomini di Conte che chiudono un 2024 con una vittoria che proietta gli azzurri in vetta alla classifica con 41 punti a pari punti con l’Atalanta e a +1 dall’Inter con un partita in meno.

Tabellino

Marcatori: 34′ s.t. Raspadori (N).

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera (43′ s.t. Spinazzola); Anguissa (25′ s.t. Raspadori), Lobotka, McTominay; Neres, Lukaku, Kvaratskhelia (30′ s.t. Politano). All. Conte

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Altare, Idzes, Sverko; Zampano (43′ s.t. Bjarkason), Busio, Nicolussi Caviglia, Ellertson (25′ s.t. Andersen); Carboni (15′ s.t. Candela); Oristanio (43′ s.t. El Haddad), Yeboah (26′ s.t. Pohjanpalo). All. Di Francesco.

Arbitro: Cosso di Reggio Calabria