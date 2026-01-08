C’è l’ok al progetto delle telecamere cattura-targa sulla circumvallazione. È quanto emerge dal comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato in Prefettura oggi pomeriggio, 8 gennaio, in merito all’escalation di microcriminalità sul “doppio senso”. Al tavolo il senatore Luigi Nave (Movimento 5 Stelle), il prefetto Michele Di Bari e la dottoressa Rea, comandante della Polizia Metropolitana.

Rapine sulla circumvallazione esterna, vertice in Prefettura: ok al progetto delle telecamere cattura-targa

Nel corso del confronto è emersa una piena convergenza sulla necessità di avviare il progetto per l’installazione delle telecamere di videosorveglianza con sistema di cattura-targa, ritenute uno strumento fondamentale per il controllo del territorio e il contrasto ai criminali lungo una delle arterie più trafficate dell’area nord di Napoli.

Il progetto, ora, passa alla Città Metropolitana: nei prossimi giorni è atteso un incontro con il direttore generale dell’ente, cui spetterà il compito di individuare i capitoli di spesa necessari per il finanziamento e l’avvio dell’iniziativa. Nel corso della riunione, il senatore del Movimento Cinque Stelle ha inoltre sollevato la questione della sicurezza nel territorio di Giugliano dopo l’ondata di furti e raid registrati nelle ultime settimane ai danni di commercianti e cittadini. “Il prefetto ha accolto le mie preoccupazioni – spiega Nave – e ha annunciato che a breve potrebbe convocare proprio a Giugliano un Comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza, al fine di affrontare direttamente sul territorio le problematiche emerse in queste settimane”.