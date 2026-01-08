Emergenza sicurezza a Giugliano, nuove telecamere e ipotesi richiesta dell’Esercito

Il tema della sicurezza a Giugliano al centro delle riflessioni della politica locale. I recenti episodi di furti e rapine hanno riacceso la necessità di provvedimenti urgenti. Resta la richiesta di una legge speciale per la città che include anche un ampliamento di polizia municipale e forze dell’ordine.

Sicurezza, nuove telecamere e ipotesi operazione “Strade sicure”

Nel breve, arriveranno nuove telecamere per sorvegliare le strade con un finanziamento da circa 500mila euro ottenuto dall’amministrazione comunale. Sul tavolo della giunta D’Alterio diverse ipotesi. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, non è esclusa la richiesta dell’invio dell’Esercito impegnato nella cosiddetta operazione “Strade sicure”. Intanto dall’opposizione resta l’appello ad avviare un tavolo col Ministero dell’Interno.

VIDEO: