Rapine ai minori nei luoghi della movida tra Giugliano, Grumo Nevano e Aversa: 2 fermati

Cinque rapine ai danni di giovani, in alcuni casi anche minori, tra Giugliano, Grumo Nevano e Aversa. A compiere i crimini sarebbero stati due soggetti, D.A.G. e P.J., di 31 e 37 anni, raggiunti da un decreto di fermo emesso dalla Procura di Napoli Nord ed eseguito dai Carabinieri della Stazione di Teverola.

I due rapinatori erano soliti cercare le loro vittime nei luoghi della movida o in quelli di maggiore aggregazione giovanile. In alcuni occasioni i malviventi avrebbero minacciato le giovani vittime con il calcio di una pistola, costringendole a consegnare effetti personali, monili in oro e contanti. L’attività di indagine, condotta tra i mesi di giugno e luglio 2024, ha consentito di ricostruire nei minimi dettagli i raid, grazie all’analisi dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati, ai racconti delle vittime e alle individuazioni fotografiche.