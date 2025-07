Sono accusati di aver messo a segno tre rapine a mano armata nel giro di poche settimane, seminando il panico tra i commercianti di Lusciano. I Carabinieri della Stazione di Lusciano della Compagnia di Aversa, coordinati dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due uomini: G.R., 44 anni di Aversa, e P.S., 47 anni di Lusciano.

Rapine a mano armata tra farmacia, tabaccheria e centro scommesse a Lusciano: 2 arresti

I fatti contestati risalgono al mese di maggio 2025. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i due avrebbero colpito una farmacia, una tabaccheria e un centro scommesse del territorio, agendo con un coltello per minacciare i titolari e farsi consegnare l’incasso. In particolare, il 44enne avrebbe avuto il ruolo attivo all’interno degli esercizi, mentre 47enne fungeva da palo e da autista dell’auto utilizzata per le fughe.

Le indagini, condotte tra maggio e giugno, si sono rivelate complesse e articolate. Decisivi gli accertamenti immediati sul posto da parte dei militari, l’analisi dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati, le testimonianze raccolte e i dati ottenuti da tabulati telefonici e banche dati. Proprio grazie a questa attività certosina è stato possibile ricostruire con precisione le fasi delle rapine e attribuire responsabilità e ruoli ai due indagati.

Ulteriori riscontri sono arrivati dalle perquisizioni domiciliari, durante le quali sono stati rinvenuti alcuni degli abiti utilizzati durante i colpi e parte della refurtiva. La sinergia tra le Stazioni dei Carabinieri di Lusciano e Aversa ha consentito inoltre di collegare con certezza la rapina al centro scommesse agli stessi soggetti destinatari della misura cautelare.