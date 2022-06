Terrore a Volla in via Lufrano. I poliziotti della Squadra Mobile, mentre si trovavano di passaggio in quella zona, hanno notato un’auto con a bordo due persone il cui conducente, dopo aver effettuato un sorpasso, si è posto di traverso nella corsia di marcia costringendo il veicolo sorpassato a fermarsi.

Rapina nel traffico tra Volla e Casoria

Proprio in quel momento il passeggero è sceso dalla vettura e armato di pistola ha aperto la portiera della vittima costringendolo a farsi consegnare i soldi che aveva in tasca.

Gli agenti hanno immediatamente raggiunto il malvivente e lo hanno disarmato accertando che l’arma che aveva in pugno era una replica mod. 92 cal.9 priva del tappo rosso. Il complice, nel frattempo, nonostante gli fosse stato intimato l’alt, si è dato alla fuga a bordo del veicolo. Gli agenti lo hanno inseguimento fino a Casoria in via Gigante dove l’uomo ha abbandonato il mezzo facendo perdere le sue tracce.

Arrestato 23enne

G.G., 23enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per rapina aggravata e ricettazione, mentre l’arma, l’ autovettura e le targhe sono state sequestrate.