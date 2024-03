Rapina sventata e malviventi in fuga a mani vuote. È accaduto ieri sera a Mugnano presso gli uffici postali di via San Lorenzo 1. Una coppia di rapinatori si è introdotta all’intero dei locali per mettere a segno il colpo.

Rapina in posta a Mugnano, banditi armati di pistola in fuga a mani vuote

Erano da poco trascorse le ore 19 quando la gang ha deciso di fare irruzione. Armati di pistola hanno chiesto ai dipendenti il denaro che, fortunatamente, era già in cassaforte. Quando hanno capito che non potevano portar via il bottino, uno dei malviventi ha sferrato un pugno al viso a un impiegato dandosi poi alla fuga.

Sul posto sono giunte le forze dell’ordine per i rilievi e le indagini del caso. Fondamentali per gli investigatori potranno essere le immagini delle telecamere di videosorveglianza che hanno ripreso gli attimi in cui i due uomini hanno fatto irruzione. Sul posto è intervenuta anche un’ambulanza per medicare il dipendente ferito