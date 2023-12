Si sono introdotti nella notte in casa di un imprenditore, hanno picchiato lui e i suoi genitori, per poi scappare con denaro contante e orologi preziosi. È accaduto nella notte tra mercoledì e giovedì, a Villa Literno.

Rapina in casa a Villa Literno, imprenditori e genitori legati e picchiati dai malviventi

Stando a quanto ricostruito dai carabinieri di Villa Literno e della Compagnia di Casal di Principe, che indagano sul caso, i malviventi – almeno due, a volto coperto – sono entrati forzando una finestra del primo piano e armati di pistola. È probabile che ci fossero complici all’esterno dell’abitazione per segnalare l’eventuale arrivo delle forze dell’ordine.

L’imprenditore, 38 anni, è stato quindi legato e colpito alla testa col calcio dell’arma; i genitori, invece, sono stati presi a schiaffi e spintonati. Alla fine i criminali hanno portato via del denaro contante, per circa 2mila euro, e degli orologi preziosi. Una volta liberi, i tre hanno potuto lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e un’ambulanza del 118. Il 38enne è stato visitato dai sanitari per la lesione alla testa, fortunatamente le sue condizioni di salute non destano preoccupazioni.