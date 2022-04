Tragedia sfiorata a Caivano, rapina finisce in sparatoria. I fatti sono accaduti nella serata di ieri, sabato 9 aprile, intorno alle ore 21 nella macelleria in via don Minzoni.

Caivano, tentano rapina nella macelleria

Due uomini a volto coperto hanno fatto irruzione all’interno dell’attività commerciale. L’intenzione era quello di rubare l’incasso dell’intera giornata e fuggire via. La rapina non sarebbe andata a buon fine grazie alla reazione di uno dei titolari. Proprio in quel momento, però, hanno reagito con violenza esplodendo un colpo d’arma da fuoco.

Banditi in fuga senza soldi

Si sono poi dati alla fuga temendo l’arrivo delle forze dell’ordine. Sul posto, infatti, sono intervenuti tempestivamente i carabinieri della locale tenenza che hanno avviato immediatamente le indagini.

Fortunatamente il proiettile non ha ferito nessuno. I militari dell’arma lo hanno trovato un’ogiva sulla parete dietro il bancone. Ora è caccia a i due malviventi.