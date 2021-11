Ancora un bancomat sradicato e portato via. Questa notte, intorno alle ore 3, un gruppo di malviventi, ha assaltato la Deutsche Bank a Casoria, in via Marconi, ed ha portato via la cassa automatica contente il denaro contante.

Assalto in banca a Casoria

I ladri, prima del colpo, hanno distrutto la cabina dell’impianto elettrico, hanno staccato le telecamere che controllano il perimetro esterno dei locali e con l’ausilio di un mezzo pesante hanno compiuto il colpo.

Sul posto sono giunti i Carabinieri della Compagnia locale per i rilievi del caso e cercare di identificare il gruppo entrato in azione.

Rapina in banca a Volla

Il modus operandi di quanto accaduto stanotte a Casoria è riconducibile a quanto avvenuto nella giornata di ieri a Volla. Anche lì i ladri hanno portato via il bancomat dell’istituto di credito che si trova in via Rossi. Alcuni residenti hanno raccontato sui social di essere stati svegliati nel cuore della notte da forti rumori. Il muro esterno della banca è stato buttato giù con una pala meccanica.