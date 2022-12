Non si arresta l’escalation di rapine e furti in provincia di Napoli. Stamattina, a Grumo Nevano, due persone – entrambe con volto travisato e armati di pistola – hanno raggiunto l’ufficio postale di via Vittorio Venuto ed hanno minacciato un 34enne di origini pakistane per poi sparargli alla gamba.

Rapina alle Poste nel Napoletano, i banditi sparano: uomo ferito alla gamba

Il raid è avvenuto poco dopo le 10. La vittima stava depositando una somma di denaro alla Posta, quando è stata avvicinata dai due. A quel punto il 34enne avrebbe reagito al tentativo di rapina, scatenando la reazione violenta dei banditi. Uno dei due ha infatti mirato in basso ed ha aperto il fuoco, ferendo ad una gamba il povero malcapitato. Nonostante la ferita sanguinante, il 34enne è comunque riuscito a depositare i suoi risparmi.

Non è in pericolo di vita. Il giovane è stato medicato dai sanitari del 118 giunti sul posto dopo essere stati allertati dai presenti. Il malviventi, invece, sono riusciti a fuggire. Le indagini sono state affidate ai carabinieri della stazione di Grumo Nevano. Ascoltate le testimonianze dei presenti, i militari dell’Arma provvederanno ad analizzare anche i filmati delle telecamere di videosorveglianza installate all’esterno dell’ufficio postale al fine di individuare i responsabile e capire in quale direzione sono scappati.