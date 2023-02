Assalto armato alle poste di Afragola. Due banditi, nella mattinata di oggi, giovedì 16 gennaio, hanno fatto irruzione all’interno degli uffici di via Trieste e Trento per mettere a segno una rapina.

Rapina alle poste di Afragola, banditi in fuga con quasi 100mila euro in contanti

Secondo una primissima ricostruzione delle forze dell’ordine, i due malviventi hanno atteso l’arrivo di uno dei dipendenti postali; hanno aspettato che aprisse e poi, con la minaccia delle armi, si sono introdotti all’interno.

Una volta dentro, hanno dovuto attendere l’apertura della cassaforte, un modello “a tempo”, e hanno afferrato il denaro presente all’interno. Il bottino si aggirerebbe intorno ai 90mila euro in contanti più altri 2mila euro in monete. Subito dopo il colpo i due sono fuggiti via facendo perdere ogni traccia.

Sul posto sono giunti i carabinieri e la polizia per le indagini. Il caso è stato affidato agli agenti del commissariato locale che stanno visionando le immagini degli impianti di videosorveglianza per cercare di identificare i malviventi e ricostruire la dinamica del raid.