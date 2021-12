Ancora un assalto alla Lidl. Questa volta i malviventi hanno fatto irruzione all’interno del discount a Villaricca in via Giugliano-Mugnano, per mettere a segno un rapina. Erano da poco trascorse le ore 16, quando 3 persone armati di pistola e a volto coperto si sono introdotti all’interno del supermercato.

Villarrica, rapina alla Lidl

Armi in pugno hanno minacciato il cassiere, una cliente e la guardia giurata non armata e si sono fatti consegnare il denaro. Secondo una prima stima, non avrebbero portato via più di 500 euro. Subito dopo il colpo i tre balordi hanno fatto perdere ogni traccia.

Sul posto sono giunti i carabinieri della stazione di Villaricca che hanno avviato le indagini. Al vaglio degli inquirenti le telecamere di videosorveglianza del supermercato. Ascoltati anche i testimoni presenti al momento del raid.

Purtroppo non è la prima volta che quel supermercato viene preso di mira dai rapinatori. L’anno scorso, nello stesso periodo, una banda armata fece irruzione seminando il panico tra clienti e dipendenti.