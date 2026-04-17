Rapina alla Credit Agricole del Vomero: trovati generatore e attrezzi nel tunnel dei banditi

Proseguono le indagini sulla rapina “da film” messa a segno giovedì nella filiale Credit Agricole di piazza Medaglie d’Oro, a Napoli. Al centro degli ultimi sopralluoghi, quanto rinvenuto nel sottosuolo: un generatore elettrico e diversi attrezzi, ritenuti dagli investigatori fondamentali per ricostruire le modalità operative della banda. Questa mattina gli uomini dell’azienda municipalizzata Abc sono tornati nelle fogne per supportare le forze dell’ordine nell’individuazione del percorso seguito dai rapinatori durante la fuga. Proprio attraverso la rete fognaria, infatti, i banditi sono riusciti a dileguarsi dopo aver fatto irruzione nella banca.

Gli accertamenti hanno confermato che l’accesso all’istituto è avvenuto tramite un foro praticato nel pavimento, largo circa 50×50 centimetri, realizzato al termine di uno scavo lungo e particolarmente accurato. Un tunnel costruito con estrema precisione, frutto – secondo chi indaga – di un lavoro minuzioso durato nel tempo e portato avanti da mani esperte, capaci di operare senza destare sospetti.