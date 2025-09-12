È arrivata la condanna per Pietro De Rosa, 38enne di Giugliano, arrestato nei mesi scorsi per una rapina pluriaggravata consumata al noto bar Sanremo di Villaricca e per una tentata rapina ai danni di un automobilista, al quale aveva cercato di sottrarre l’auto per garantirsi la fuga.

Rapina al bar Sanremo di Villaricca: condannato soft per Pietro De Rosa

Il processo, celebrato con rito abbreviato, si è concluso con una pena di 4 anni di reclusione. A difendere l’imputato l’avvocato Luigi Poziello del Foro di Napoli Nord. Il giudice del Tribunale di Aversa non ha applicato la recidiva e ha riconosciuto le attenuanti generiche, accogliendo solo in parte la richiesta del pubblico ministero, che aveva sollecitato 5 anni di carcere. De Rosa, attualmente detenuto a Poggioreale, potrà beneficiare delle riduzioni previste dalla legge Cartabia: in assenza di appello, la condanna sarà ridotta a 3 anni e 4 mesi di reclusione.