Ha finto di avere un fucile per rapinare un gruppo di ragazzi a Villaricca. In realtà era un bastone di ferro. Lo teneva poggiato alla spalla, in una posizione tipica di chi imbraccia un’arma da fuoco. L’espediente ha funzionato, complice la comprensibile agitazione delle vittime che si trovavano in strada.

Rapina a Villaricca, bastone come fucile per spaventare giovani: arrestato 43enne

Il bottino è di 60 euro ma l’uomo è stato subito arrestato dai carabinieri. Le giovani prede hanno allertato il 112, fornendo una sua descrizione accurata. I militari della Compagnia di Marano, guidati dal capitano Alberto Leso, lo hanno trovato poco lontano; rinvenuta anche l’arma che con molta fantasia poteva sembrare da fuoco. L’arrestato è Biagio Avella, 43enne di Mugnano, ora in carcere in attesa di giudizio.

Una rapina “creativa” insomma che ricorda quella avvenuta negli anni scorsi sempre nell’area nord di Napoli. Un 37enne di Frattamaggiore fu arrestato dai Carabinieri dopo aver rapinato un’automobilista. Brandì un cric come se fosse un mitra e lo puntò contro la vittima, facendosi consegnare 20 euro. Rapinatore e vittima diversi ma trucco simile per intimidire le vittime.