Rapina a Napoli, arrestato 29enne in piazza Garibaldi: recuperato il cellulare rubato

La Polizia di Stato ha arrestato nella serata di ieri un 29enne napoletano, con precedenti di polizia anche specifici, ritenuto responsabile di una rapina avvenuta nel centro di Napoli. L’uomo è accusato di rapina e resistenza a pubblico ufficiale.

La rapina tra piazza Principe Umberto e piazza Garibaldi

Secondo quanto ricostruito, la vittima è stata avvicinata nei pressi della pensilina dell’autobus in piazza Principe Umberto da un soggetto che, facendo intendere di essere armato, le ha sottratto il telefono cellulare per poi fuggire verso piazza Garibaldi. Subito dopo l’accaduto, l’uomo rapinato ha chiesto aiuto agli agenti del Reparto Prevenzione Crimine Campania, fornendo una descrizione dettagliata del responsabile. La segnalazione è stata immediatamente diramata alla Sala Operativa.

Fermato dai Falchi, recuperato il cellulare

I Falchi della Squadra Mobile hanno individuato il 29enne in via Cesare Carmignano. Alla vista dei poliziotti ha tentato la fuga, ma è stato bloccato non senza difficoltà. Addosso aveva il cellulare rapinato, poi restituito al legittimo proprietario