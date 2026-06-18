Mugnano, tentato raid a negozio di telefonia in via Napoli: “Un mese fa furto da 30mila euro”

Tentato furto al negozio di telefonia “Online Claudio” in via Napoli a Mugnano. Questa notte due uomini incappucciati, verso le 3 e 30, si sono avvicinati alla saracinesca e hanno provato a forzarla. Poi sono scappati via a mani vuote. A immortalare la scena le telecamere di videosorveglianza dell’attività commerciale.

Mugnano, tentato furto a negozio di telefonia in via Napoli: “Un mese fa furto da 30mila euro”

Il titolare lamenta l’assenza di controlli. Soltanto venti giorni fa, precisamente il 21 maggio, lo stesso negozio aveva subito l’assalto di un gruppo di banditi che in appena 4 minuti aveva svaligiato le vetrine, portando via 69 cellulari per un valore complessivo di 30mila euro. Sull’episodio di maggio indagano i carabinieri.

Questa notte ad agire una coppia di ladri a bordo di un’Alfa Romeo grigia, la stessa che avrebbe tentato anche l’assalto a una farmacia in via Merolla a Marano. Forze dell’ordine a lavoro per trovare elementi di collegamento tra i due raid e rintracciare la banda.