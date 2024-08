Raid incendiario a Torre del Greco in provincia di Napoli. Nella notte appena trascorsa, lungo corso Garibaldi, zona dove un tempo era la roccaforte del clan Falanga, ignoti hanno dato alle fiamme un suv Maserati parcheggiato in strada.

Raid incendiario a Torre del Greco, Maserati distrutta da un ordigno

I fatti, come riporta il quotidiano Metropolis, sono accaduti intorno alle ore 2 di notte. Secondo una prima ricostruzione delle forze dell’ordine i responsabili avrebbero piazzato un ordigno rudimentale sotto l’auto, lasciata in sosta sotto uno stabile. Il boato ha svegliato l’intero quartiere. Le fiamme hanno divorato e distrutto l’auto di lusso in pochi minuti.

Sul posto sono giunti i Carabinieri della locale compagnia e i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme. Ai militari dell’arma sarà affidato il compito di indagare su quanto accaduto. Al momento non si esclude alcuna pista sebbene la principale ipotesi al vaglio degli investigatori resta un “regolamento di conti” tra residenti dell’ex rione del camorra all’ombra del Vesuvio. Già acquisiti i filmati registrati dagli impianti di videosorveglianza dei locali della zona.