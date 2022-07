Napoli. Una bomba è stata fatta esplodere davanti all’ingresso della pescheria di Peppe Di Napoli, noto commerciante della zona e chef popolare sui social per il suo slogan “a’ cascata”. Stanotte un malvivente ha posizionato l’ordigno all’esterno dell’attività commerciale, situata in via San Donato, a Pianura, quartiere occidentale di Napoli. La deflagrazione ha inevitabilmente danneggiato la saracinesca e l’interno del locale.

Napoli, bomba alla pescheria di Peppe Di Napoli: “È tutto distrutto”

Le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso sia l’arrivo del criminale sia il momento dell’esplosione. “Ho fatto denuncia, non ho mai avuto richieste strane o minacce. Io sto dalla parte della legalità. Hanno distrutto cassa, monitor, insegna, saracinesca”, ha raccontato Peppe Di Napoli a Fanpage.it.

“Hanno messo la bomba e danneggiarmi. Io non ho paura di niente, ma mi viene lo schifo di stare a Napoli. Io sto cercando di valorizzare il mio quartiere in ogni cosa che faccio. Ripeto: continuerò a lavorare perché non ho paura di niente”, ha aggiunto il titolare della pescheria. Sul caso indagano le forze dell’ordine per far luce sul movente e sulla dinamica dei fatti. Nelle prossime ore potrebbero essere sequestrate le immagini del sistema di videosorveglianza al fine di individuare l’autore del raid.