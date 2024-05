Confondere i Campi Flegrei con il Vesuvio. Un cortocircuito tra due realtà sismiche e geologiche completamente diverse. È successo a Porta a Porta, in seconda serata, su Rai 1. La schermata che campeggia dietro Bruno vespa recita: «Pozzuoli la terra trema, la paura del Vesuvio».

Rai1 confonde i Campi Flegrei col Vesuvio, errore grossolano di Vespa a Porta a Porta

La puntata era dedicata al vertice interministeriale tra Nello Musumeci e la premier Giorgia Meloni sulla crisi bradisismica. Ma in studio c’è un po’ di confusione: autori e conduttore non sanno che il Vesuvio e la caldera dei Campi Flegrei sono due problemi distinti. Sembra che tam-tam mediatico degli ultimi tempi su media e giornali non abbia sfiorato Porta a Porta.

Scivoloni simili anche ad Agorà, su Rai 3. Stessa scena ad Agorà su Rai3. Il titolo degli autori della storica trasmissione del mattino è molto chiaro ed è corretto: «Terremoto ai Campi Flegrei». Eppure Pietro Senaldi, condirettore di Libero, discetta del Vesuvio. Anche qui estrema confusione. Valanga di commenti negativi sui social. C’è chi parla di scarsa professionalità e chi più genericamente di ignoranza.