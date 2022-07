NAPOLI. Ha chiamato un suo fan che si è risvegliato dal coma grazie alle sue canzoni. Il protagonista di questo bel gesto è Nino D’Angelo.

La mamma di un giovane vittima di un terribile incidente, poi finito in coma, aveva lanciato l’appello sui social affinché il cantante napoletano potesse fare un videomessaggio al figlio Sergio.

Nino D’Angelo chiama suo fan in ospedale

“Sergio ha avuto un gravissimo incidente, è stato in come e quando si è risvegliato lo ha fatto con le tue canzoni tanto che anche le infermiere per farlo calmare gli mettono le tue canzoni. ti chiedo un tuo saluto e un incoraggiamento. Sergio è cresciuto senza papà, per questo motivo ha sempre attribuito tale figura al cantante napoletano, le cui canzoni hanno accompagnato la crescita” ha detto la mamma in un video che è circolato molto sui social network. Il filmato, infatti, è arrivato proprio al cantante che non ci ha pensato sù due volte e si è subito messo in contatto con la donna.

E oggi a dare la notizia è lo stesso Nino sui suoi social: “Ieri migliaia di voi mi avete mandato questo video molto emozionante…Mi sono messo in contatto subito con questa mamma meravigliosa e nel pomeriggio stesso ho parlato tramite videochiamata direttamente con Sergio, il mio grande fan..Sono ancora emozionato ed e’ incredibile ciò’ che riesce a fare la musica”.