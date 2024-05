Alimenti sequestrati e sanzioni amministrative per 4mila euro. È il bilancio di un controllo che i carabinieri della tenenza di Casalnuovo in collaborazione con i NAS di Napoli hanno effettuato presso un centro cottura pasti di una società che assicura la refezione nelle scuole di Casalnuovo di Napoli.

Casalnuovo. Cibo illegale alle mense scolastiche, sequestrati panini e frutta destinati ai bambini

Durante i controlli i carabinieri hanno riscontrato carenze igienico sanitarie, mancata applicazione delle procedure di autocontrollo alimentari e mancata rintracciabilità di alcuni alimenti. In totale sono stati posti a sequestro oltre 80 chilogrammi di alimenti vari. Tra questi anche panini e frutta non adeguata al consumo, che erano destinati ai bambini delle scuole del territorio. Ulteriori controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni, con ispezioni nei centri cottura che servono le mense scolastiche anche in altri comuni della provincia di Napoli.