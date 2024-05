Tragico scontro a Casalnuovo tra una Fiat Grande Punto e un Honda Sh 300. I fatti sono accaduti in corso Umberto all’altezza del civico 172.

Casalnuovo, scontro tra auto e scooter: 17enne in fin di vita

L’impatto tra il veicolo e lo scooter è stato violentissimo. Secondo una prima ricostruzione da parte dei Carabinieri della tenenza locale intervenuti sul posto, ad avere la peggio sono stati i due giovani centauri. Entrambi sono minorenni: hanno 15 e 17 anni.

Due i feriti

Il primo pare fosse alla guida e non è in pericolo di vita, è stato trasferito nell’ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania. L’altro, il più grande, è stato portato in codice rosso e in pericolo di vita nell’ospedale Cardarelli. Indagini in corso da parte dei carabinieri della locale Tenenza con i militari della sezione rilievi del nucleo investigativo di Castello di Cisterna che hanno effettuato i rilievi.